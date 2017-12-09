أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا حول الخطوط الرئيسية لشروط خروجها من الاتحاد الأوروبي، وجاء ذلك بعد مفاوضات صعبة بين الطرفين.

وقالت المفوضية، التي تجري مفاوضات بشأن بريكست باسم الدول الـ27 في الاتحاد، إن "تقدما كافيا" تحقق حول شروط انسحاب المملكة المتحدة، ما يفتح الباب لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات المتعلقة بالعلاقات المستقبلية.

وأكد رئيس المفوضية جان كلود يونكر أن التقدم الحاصل جاء بعد مفاوضات صعبة بين الطرفين، مشيرا إلى أنه راض عن الصفقة التي تم التوصل إليها، ووصفها بأنها "عادلة".

وأفاد بيان للمفوضية أن التقدم حصل في ثلاثة جوانب رئيسية حول مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبى، ويعود إلى المجلس الأوروبي، وهي الهيئة التي تضم رؤساء الدول الأعضاء، المصادقة على رأي المفوضية أثناء اجتماعهم المقبل في بروكسل.

وتتعلق القضايا الثلاث بحقوق المواطنين بعد خروج لندن من الاتحاد، والتزامات بريطانيا المالية تجاه بقية الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قضية الحدود بين إيرلندا الشمالية -التي هي جزء من المملكة المتحدة- وجمهورية إيرلندا، وكانت القضية الأخيرة هي محور المفاوضات.

وسبق إحراز التقدم وصول رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إلى مكتب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بروكسل. وستلتقي ماي أيضا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك صباح اليوم.

وسبقت الاجتماعات الأخيرة موجة من النشاط الدبلوماسي بين لندن وبروكسل ودبلن، بينما تسعى بريطانيا إلى تزويد التكتل برؤية واضحة حول ثلاثة جوانب رئيسية تتعلق بخروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقالت بروكسل إنها تريد مواقف واضحة فيما يتعلق بالحدود مع إيرلندا و"مشروع قانون الانفصال" البريطاني وحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد، قبل أن توافق على بدء محادثات حول علاقة تجارية مستقبلية.

وبعد عام على تصويت البريطانيين لصالح بريكست تعهدت ماي بعدم إجبار أحد على مغادرة بلادها بعد الانفصال، مقدمة حقوقا دائمة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية والتقاعد للأوروبيين الذين وصلوا إلى بريطانيا قبل تاريخ الانفصال عن التكتل.