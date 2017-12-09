انتقد وكيل الجامع الأزهر في القاهرة عباس شومان، "تباهي" الرئيس الأميركي ترامب بقرار نقل السفارة إلى القدس في وجه مليار ونصف مليار مسلم، واصفا ماحدث استهانة بمشاعر المسلمين والمسيحيين في العالم.

وقال شومان، في خطبة الجمعة، أنه سواء أصدر القرار في السر أو العلن فهو عندنا والعدم سواء.

واضاف، أن السفارة الأميركية التي ستنشأ على أرض القدس إن نشأت فإنها مستوطنة أميركية تضاف إلى المستوطنات الإسرائيلية وهكذا سيتم التعامل معها، قائلا "لن يعترف أي حر في العالم ومن يعترف فهو مكرس للاحتلال وغاصب وترامب شبه بلفور وإن كان بينهم 100 عام فإن التاريخ يعيد نفسه ولكن أمة العرب والمسلمين ثابتة لا تؤثر فيها القرارات وهي تعرف مصيرها".

وعدّ خطيب الجامع الأزهر، قرار الرئيس الأميركي بنقل السفارة إلى القدس قرارا إرهابيا يشبه ما يفعله الإرهابيون من الإفساد فى الأرض، مضيفا "لا اعتقد أنهم من حقهم أن يتحدثوا عن السلام أو رعايته أو السعي لتحقيقه ولا اعتقد أنهم من حقهم أن يعلنوا أو يزعموا أنهم يدافعون عن الناس وأنهم يحاربون الإرهاب".

ووصف: "ما فعله ترامب هو عين الارهاب ويدل على حقيقتهم وهم فقدوا ورقة مهمة وأيقظوا عقول من لا يعرفهم على حقيقتهم ولا يمكن أن يتصور أحد أنهم اصدقاء لنا أو يبحثوا عن حقوقنا.