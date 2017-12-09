واشار رحماني فضلي الى ردود الافعال العالمية الغاضبة حول خطوة ترامب الاخيرة، موضحا ان احتجاجات رؤساء وقادة العالم والمنظمات الدولية تدلل على الخطأ الاستراتيجي لترامب في المنطقة.

واعرب عن مواساته للشعب الفلسطيني المقاوم، موضحا ان الرؤساء الاميركيين السابقين احجموا عن وضع قرار الكونغرس حول نقل السفارة الاميركية الى القدس حيز التنفيذ لما يتركه ذلك من ردود افعال سلبية في العالم الا ان ترامب وحكومة التجار في اميركا لايفهمون تبعات مواقفهم المتطرفة.

واوضح، انه بالنظر الى ان القدس تعد مدينة محتلة وفق قرارات الأمم المتحدة لذلك فان خطوة اميركا في الاعتراف بها عاصمة للكيان الغاصب تعد انتهاكا سافرا للقرارات الدولية.

وتابع: ان خطوة الاميركيين هذه لن تساعد على ارساء السلام والاستقرار في المنطقة فحسب بل ستؤدي الى تصعيد التوتر والذي تتحمل مسؤوليته الحكومة الاميركية والكيان الصهيوني.

وعدّ احدى بواعث الحكومة الاميركية في هذه الخطوة مؤخرا يعود الى المواقف المساومة للحكومات العربية الرجعية وكشف النقاب عن العلاقات الخفية مع الكيان الصهيوني.

واكد ان الرأي العام العالمي لن ينسى فضائح داعمي الارهابيين المنهزمين في العراق وسوريا لاسيما اميركا والكيان الصهيوني بقيامهم بمثل هذه التصرفات لذلك فان الانتصار سيحالف الشعب الفلسطيني المضطهد وقوى المقاومة في النهاية.