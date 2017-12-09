وصف زعيم حركة انصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي الموقف الأمريكي بشأن القدس بأنه خطوة استكبارية عدوانية تمت بتنسيق مع بعض الأنظمة العربية.

وصرح زعيم حركة انصار الله السيد عبدالملك الحوثي الخميس انه ليس غريباً على الولايات المتحدة الاميركية إقدامها على خطوتها العدوانية فهي شريكة بالأساس في احتلال فلسطين.

وأكد السيد عبدالملك في بيان على أهمية استمرار وتصاعد كل الأنشطة الرامية إلى الاستنهاض ضد أمريكا وإسرائيل وتفعيل المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية وغيرها من الخطوات العملية والنشاط الإعلامي والتوعوي.

وقال السيد عبد الملك أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس الشريف خطوة عدائية تمت بتنسيق مع بعض الأنظمة العربية.

وشدد السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي على أهمية أن تتظافر جهود أبناء الأمة الأحرار للتصدي للأعداء ومساندة ابناء الشعب الفلسطيني الأحرار

ودعا السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي إلى الخروج يوم الجمعة في مظاهرات حاشدة في صنعاء والمحافظات للتعبير عن موقف الشعب اليمني المبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني والمقدسات وإدانته للموقف الأمريكي العدائي.