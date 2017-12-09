قال خطيب الجمعة في طهران آية الله احمد خاتمي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية عاقدة العزم على تطوير قوتها الصاروخية، لأنه إن اراد مجنون يدعى الكيان الصهيوني ذات يوم ارتكاب حماقة، فسنسوي تل ابيب وحيفا بالتراب.

واضاف آية الله خاتمي في الخطبة الأولى من صلاة الجمعة اليوم في طهران، انه في العالم الذي تحكمه الذئاب، فإن المنطق لا ينفع معهم، ولا يمكن في عالم كهذا، الا نكون مزودين بالسلاح أو أقوياء، بل يجب أن نكون أقوياء.

واضاف ان ثمة فارقاً بين قوتنا وقوة الآخرين. ان قوة الآخرين هي من اجل العدوان، لكن قوتنا هي من اجل الردع. ان قوتنا العسكرية هي من اجل الردع. ومن اجل الا يفكر الذئاب المستكبرون بشن العدوان.

واكد خطيب الجمعة بطهران: اننا نملك صواريخ ونصنع صواريخ، ونزيد من مدى الصواريخ كلما استطعنا، فنزيده من الف الى الف و 500 لنقض مضاجع سكنة البيت الابيض.

وتابع آية الله خاتمي ان قائد الثورة الاسلامية قال ان مواجهة العداء الذي يكنه الاعداء رهن بقدرات وقوة القوات المسلحة. واؤكد اننا لا نلجأ إلى القنبلة الذرية خوفاً بل لأن النبي(ص) منعنا من اقتناء اسلحة الدمار الشامل، لكن وبفضل الله ورعايته نزيد من قوتنا الصاروخية.

* اجراء ترامب اثار احتجاج العالم باسره

وقال خطيب الجمعة في طهران آية الله احمد خاتمي في خطبته، ان الرئيس الامريكي ومن خلال اعلانه نقل عاصمة الكيان الصهيوني من تل ابيب الى القدس يكون قد قضى على مفاوضات السلام مؤكدا ان هذا القرار ليس اثار سخط واحتجاج المسلمين فحسب بل احتجاج وسخط العالم برمته حتى حلفاء امريكا ذاتهم.

واضاف آية الله خاتمي، ان فلسطين قد احتلت لسبعين عاما تقريبا، وطوال هذه السنين، كان عالم الاستكبار يدعم دائما هذا الاحتلال، واصبح اليوم الديمقراطيون والجمهوريون في امريكا من حماة وداعمي هذا الاحتلال الغاشم، وهذا القرار الامريكي الاخير يعد اغتصابا مضاعفا، وعلى العالم بأسره وليس العالم الاسلامي وحده، الوقوف بوجه هذا العدوان السافر على حقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع آية الله خاتمي، ان ردود الافعال تجاه هذا القرار كانت واسعة جدا، وحتى ان حلفاء امريكا نددوا بهذا القرار بقوة، لكن هذا لا يكفي، بل يجب إتخاذ اجراء عملي بجانب هذا التنديد.

واضاف ان الاجراء العملي في مواجهة قرار الرئيس الامريكي هو الكلام الذي قاله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وهو ان الدول يجب ان تسحب سفراءها وان تغلق سفارات الكيان الصهيوني.

واكد ان هذه التظاهرات والاحتجاجات يجب ان تستمر حتى يتراجع الكيان الصهيوني عن قراره الاجرامي بالكامل.

ومضي يقول ان بعض المسؤولين الامريكيين انفسهم يقولون ان الرئيس الامريكي حديث العهد هذا يعاني من مشاكل نفسية، ويجب علاجه قبل ان يرتكب مآسي وفجائع اخرى، والا فانه سيلحق كوارث ومصائب بالبشرية.