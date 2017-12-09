أظهرت بيانات، الجمعة، تراجع الصادرات الألمانية على غير المتوقع في أكتوبر/ تشرين الأول وقفزة في الواردات مما قلص الفائض التجاري وأعطى دليلاً جديداً على أن أكبر اقتصادات أوروبا قد بدأ الربع الأخير من العام بداية ضعيفة.

وتراجعت الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية 4ر0 بالمئة عن الشهر السابق، في حين رفع الطلب المحلي النشط الواردات 8ر1 بالمئة، حسبما أفادته الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي. وخالف رقم الصادرات توقعات كانت لزيادة واحد بالمئة، في حين فاقت الواردات التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع 1ر1 بالمئة فقط.

وتقلص الفائض التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 9ر19 مليار يورو من قراءة معدلة بالزيادة لشهر سبتمبر/ أيلول تبلغ 9ر21 مليار يورو. وانخفض فائض ميزان المعاملات الجارية الألمانية الأوسع نطاقاً، حيث يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات، إلى 1ر18 مليار يورو بعد 8ر25 مليار معدلة بالزيادة في سبتمبر/ أيلول.

وتأتي أرقام التجارة بعد بيانات اقتصادية صدرت يوم الخميس أظهرت تراجعاً مفاجئاً للناتج الصناعي في أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما ربطه الاقتصاديون بعطلات عامة أدت إلى إجازات نهاية أسبوع أطول للعمال. وكانت بيانات أظهرت يوم الأربعاء زيادة مفاجئة في طلبيات التوريد الصناعي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول.