فاقت صادرات الصين ووارداتها توقعات السوق بكثير في نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث زادت زيادة سنوية بلغت 3ر12 بالمئة و7ر17 بالمئة على الترتيب، وفقاً لما أظهرته بيانات رسمية صدرت الجمعة.

وبهذا يحقق البلد فائضاً تجارياً قدره 21ر40 مليار دولار في ذلك الشهر بناء على حسابات أجرتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع شحنات نوفمبر/ تشرين الثاني من أكبر بلد مصدر في العالم خمسة بالمئة بعد زيادتها 9ر6 بالمئة في الشهر السابق.

وأشارت التوقعات إلى زيادة الواردات 3ر11 بالمئة مقارنة مع 2ر17 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول وأن يبلغ الفائض التجاري الشهر الماضي 35 مليار دولار من 185ر38 مليار في أكتوبر/ تشرين الأول. ويشهد الأداء التجاري الصيني إنتعاشاً هذا العام بعد أداء هزيل لعدة سنوات وذلك بفضل طلب قوي في الداخل والخارج.

وفي حين تسهم الصادرات مجدداً في نمو اقتصاد الصين، فان تركيز المستثمرين العالميين ينصب بدرجة أكبر على شهيتها القوية للسلع الأولية الصناعية مثل الحديد الخام والفحم والتي تعزز أسعار الموارد في أنحاء العالم.