استقرت أسعار النفط يوم الجمعة، حيث كبحها صعود الدولار بينما دعمها نهم الصين الذي لا يهدأ للخام في ظل تخفيضات المعروض التي تقودها (أوبك) وأدت بالفعل إلى شح السوق هذا العام.

وفي الساعة 35ر05 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 68ر56 دولار للبرميل دون تغير يذكر عن سعر التسوية السابق 69ر56 دولار. واستقرت عقود خام القياس العالمي برنت عند 20ر62 دولار للبرميل. وقال المتعاملون إن الدولار، الذي ارتفع 9ر0 بالمئة هذا الشهر مقابل سلة عملات رئيسية أخرى، يثقل كاهل الأسعار.

ويجذب ارتفاع الدولار المتعاملين الماليين الذين يحولون الاستثمارات بين عقود السلع الأولية وسوق الصرف. والدولار القوي يكبح أيضاً أسعار الخام، إذ يجعل مشتريات النفط المقومة بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة في البلدان التي تستخدم عملات أخرى.

ورغم هذا، فان الطلب الصيني المزدهر على النفط سيتجاوز الطلب الأمريكي هذا العام لتصبح بكين أكبر مستورد للخام في العالم. وزادت واردات الصين من النفط الخام إلى 04ر37 مليون طن في نوفمبر/ تشرين الثاني بما يعادل 01ر9 مليون برميل يومياً في ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، حسبما أظهرته بيانات من الإدارة العامة للجمارك يوم الجمعة.

هذا وارتفع الجنيه الاسترليني في حين تراجع اليورو، بينما ينتظر المتعاملون لمعرفة ما إذا كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستبرم أخيراً إتفاقاً صعب المنال مع مسؤولي ايرلندا والاتحاد الأوروبي بشأن طريقة إدارة الحدود البرية الايرلندية بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة عملات ليتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية مع تنامي تفاؤل المستثمرين بإمكانية المصادقة على مشروع قانون للإصلاح الضريبي بالولايات المتحدة بعد إقرار مشروع قانون لتمديد تمويل الحكومة الأمريكية لفترة مؤقتة. ونزل اليورو 1ر0 بالمئة إلى 1761ر1 دولار، مقترباً من أدنى مستوياته منذ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني. وتتجه العملة لفقد 1ر1 بالمئة على مدى الأسبوع، لكنها ما زالت مرتفعة 12 بالمئة منذ بداية 2017. وارتفع الاسترليني 3ر0 بالمئة إلى 3512ر1 دولار، مبتعداً عن أدنى مستوى لمعاملات ليلة الجمعة البالغ 3320ر1 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منافسة، ارتفاعاً طفيفاً إلى 830ر93 لتصل مكاسب الأسبوع إلى واحد بالمئة. لكنه يظل منخفضاً 2ر8 بالمئة منذ بداية العام متأثراً بعدم التيقن حيال السياسة الأمريكية. وأمام العملة اليابانية ارتفع الدولار 3ر0 بالمئة إلى 38ر113 ين، مسجلاً أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني ومرتفعاً بنسبة واحد بالمئة للأسبوع. لكنه منخفض 2ر3 بالمئة للعام.