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رقم الخبر: 208660 تاريخ النشر: كانون الأول 08, 2017 الوقت: 16:22 الاقسام: اقتصاد  
إيران قدّمت تجربتها في إستخراج سكر التمر للجزائر
وسفيرها يحضر افتتاح الصالون الدولي للتمور بمحافظة بسكرة

إيران قدّمت تجربتها في إستخراج سكر التمر للجزائر

حضر سفير إيران بالجزائر، رضا عامري، افتتاح (الصالون الدولي للتمور) الذي احتضنته محافظة بسكرة (430 كيلومتراً جنوب العاصمة الجزائرية).

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائري عبدالقادر بوعزقي برفقة وزير التجارة محمد بن مرادي افتتاح الصالون الدولي للتمور الذي يدوم ثلاثة أيام، بحضور سفراء فيتنام وتركيا وإيران وإندونيسيا والأردن والسنغال.

وكان سفير إيران بالجزائر قد زار، في أغسطس/ آب من السنة الماضية، محافظة بسكرة، في إطار مساع لبحث فرص للشراكة، وإمكانية إقامة شراكة بين متعاملين اقتصاديين محليين وآخرين إيرانيين في مجالات صناعية وفلاحية، واطلع على مؤهلات المنطقة في شعبة التمور وإمكانية تصدير هذا المنتوج التي تشتهر به بسكرة إلى إيران.

وهناك إتفاقية تعود لسنة 2015، وقعتها الجزائر وإيران وإيطاليا ومؤسسة خاصة (صارل عمتنا) لإنجاز أول مشروع نموذجي لإنتاج سكر التمر بمحافظة بسكرة بتكنولوجية إيرانية وتجهيزات إيطالية.

وقد سمح الإيرانيون بتعميم التجربة التي شرعوا فيها منذ نحو 15 سنة، ما مكنهم من إنتاج 3600 طن كسكر التمر سنوياً. وكان رئيس اللجنة المختلطة الجزائرية-الإيرانية ورئيس غرفة التجارة والصناعة (الزيبان) عبدالمجيد خبزي قد نقل عن رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة محمد العيد بن عمر اعتماد هذه التجربة، وسيكون أول مشروع ببسكرة وخصص له غلاف مالي يقدر بنحو 3 ملايين يورو، حيث سيتم استخراج السكر والعسل والمربي من بقايا التمور، إضافة إلى علف الأنعام الذي يفيد الغنم والأبقار.

وتحتل الجزائر المرتبة الخامسة عالمياً في إنتاج التمور، بعد كل من الإمارات وإيران والسعودية ومصر، بما يقارب 700 ألف طن، بحسب الأرقام التي قدمتها دراسة في الملتقى الدولي الثاني للنخيل.

 
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