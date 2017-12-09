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رقم الخبر: 208659 تاريخ النشر: كانون الأول 08, 2017 الوقت: 16:22 الاقسام: اقتصاد  
العراق يتفاوض مع إيران على موعد تصدير نفط كركوك

العراق يتفاوض مع إيران على موعد تصدير نفط كركوك

أعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، الأربعاء، إن رئيس شركة تسويق النفط العراقية (سومو) يجري حالياً محادثات في إيران لتحديد موعد بدء صادرات النفط من حقول كركوك العراقية.

وكان مسؤول نفطي أبلغ رويترز، الأسبوع الماضي، ان بعض خام كركوك سيجري نقله (في المستقبل القريب) بالشاحنات إلى مصفاة كرمانشاه الإيرانية بمعدل 30 ألف برميل يومياً.

 
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