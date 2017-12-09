التقى السفير الايراني في كييف محمد بهشتي منفرد، مع وزير الطاقة وصناعات الفحم الحجري الأوكراني ايغور ناساليك، وبحث معه حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي اللقاء، أعلن الوزير الأوكراني دعم بلاده لتطوير العلاقات بين البلدين، مؤكداً على زيادة حجم التبادل التجاري الى عدة أضعاف.

من جانبه، أشار السفير الايراني الى عزم مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية وأوكرانيا على تطوير العلاقات الثنائية، داعياً للإسراع في تنفيذ الإتفاقيات المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية. وأشار الجانبان الى أهمية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وأكدا على طرح ودراسة القضايا والمواضيع المهمة للتعاون بين البلدين ومنها التعاون المصرفي وفي مجالات الطاقة والأدوية والصحة والنقل خلال الاجتماع السابع للجنة المزمع عقده في طهران قريباً.

وتقرر خلال اللقاء أن يتم تحديد الموعد الدقيق لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عبر القنوات الدبلوماسية.