أعلنت منظمة الاستثمارات والمساعدات التقنية والاقتصادية الايرانية، بأنه تم خلال مائة يوم، أي منذ بدء أنشطة الحكومة الحالية، توفير 5ر28 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في ظل العودة للنظام الاقتصادي الدولي.

ووفقاً للموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية الايرانية في تقرير أصدره يوم الخميس، فقد تمت المصادقة خلال هذه الفترة على 57 مشروعاً جديداً بإستثمارات تبلغ 5 مليارات و393 مليون دولار. وأضاف: انه تمت الموافقة أيضاً على 228 مليون دولار لزيادة إستثمارات المشاريع القائمة ليبلغ المجموع 5 مليارات و621 مليون دولار.

وأورد الموقع بأنه تم الإتفاق النهائي كذلك على أكثر من 23 ملياراً و100 مليون دولار كعقود بصيغة التمويل (فاينانس) للاستثمار في القطاعين العام والخاص في المشاركة مع مؤسسات مالية دولية، وهي الآن جاهزة للتسليم.

وكان الرئيس الايراني، حسن روحاني، قد قدم تقريراً في حوار تلفزيوني مساء الثلاثاء من الأسبوع الماضي عن أداء الحكومة منذ بدء نشاطها لفترة مائة يوم وطلب من الوزارات المعنية والمؤسسات التابعة لها عرض تقارير حول أنشطتها خلال الفترة المذكورة.