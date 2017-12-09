والأفلام المشاركة بالمهرجان هي: «وجه المجنون» (رخ ديوانه) للمخرج ابو الحسن داوودي، «أين حذائي» (كفشهايم كو) للمخرج كيومرث بور احمد، «نكهة الخيال الحلوة» (طعم شيرين خيال) للمخرج كمال تبريزي، «الحارس الشخصي» (باديكارد) للمخرج ابراهيم حاتمي كيا، «تحت ضوء القمر» (زير نور ماه) للمخرج رضا ميركريمي، «التراجيديا» للمخرجة آزيتا موكويي، «منزل في الشارع 41» (خانه اي در خيابان جهل و يكم) للمخرج حميد رضا قرباني، «حكاية العشق» (حكايت عاشقي) للمخرج احمد رمضان زادة و«والد ذلك الآخر» (بدر آن ديكري) للمخرج يد الله صمدي، «الوداع المطول» (خداحافظي طولاني) للمخرج فرزاد مؤتمن.

تتولى ادارة هذا الحدث الفني سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في وارسو بالتعاون مع المستشارية الثقافية الايرانية في برلين ومؤسسة فارابي السينمائية الايرانية في وارسو.

وستستمر فعاليات المهرجان حتى یوم الاحد العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري.