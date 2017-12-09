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|رقم الخبر: 208647
|تاريخ النشر: كانون الأول 08, 2017
|الوقت: 16:18
|الاقسام: ثقافة وفن
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«الأفق الخالي» يفوز بجائزة دولية في أمريكا
فاز فيلم الأنيميشن الإيراني «الأفق الخالي» (جشم انداز خالي) للمخرج علي زارع قنات نوي بجائزة أفضل فيلم أنيميشن في مهرجان جوائز أفلام لوس آنجلس (Los Angeles Film Awards) .
وقد فاز الفيلم بهذه الجائزة في دورة نوفمبر الماضي من المهرجان السينمائي الأمريكي والذي تقام دوراته بشكل شهري وتتنافس الأفلام الفائزة في الدورات الشهرية في المسابقة السنوية التابعة لهذا الحدث السينمائي.
ويعالج فيلم (الأفق الخالي) والذي استغرقت عمليات انتاجه سنتين ونصف قضية أمهات الشهداء والمفقودين أثناء الحرب ويروي قصة أم تنتظر بعد أن تقدم بها السن عودة ابنها من أرض المعركة.
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