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رقم الخبر: 208647 تاريخ النشر: كانون الأول 08, 2017 الوقت: 16:18 الاقسام: ثقافة وفن  
«الأفق الخالي» يفوز بجائزة دولية في أمريكا

«الأفق الخالي» يفوز بجائزة دولية في أمريكا

فاز فيلم الأنيميشن الإيراني «الأفق الخالي» (جشم انداز خالي) للمخرج علي زارع قنات نوي بجائزة أفضل فيلم أنيميشن في مهرجان جوائز أفلام لوس آنجلس (Los Angeles Film Awards) .

وقد فاز الفيلم بهذه الجائزة في دورة نوفمبر الماضي من المهرجان السينمائي الأمريكي والذي تقام دوراته بشكل شهري وتتنافس الأفلام الفائزة في الدورات الشهرية في المسابقة السنوية التابعة لهذا الحدث السينمائي.

ويعالج فيلم (الأفق الخالي) والذي استغرقت عمليات انتاجه سنتين ونصف قضية أمهات الشهداء والمفقودين أثناء الحرب ويروي قصة أم تنتظر بعد أن تقدم بها السن عودة ابنها من أرض المعركة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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