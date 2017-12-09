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رقم الخبر: 208646 تاريخ النشر: كانون الأول 08, 2017 الوقت: 16:18 الاقسام: ثقافة وفن  
تكريم الممثلة الإيطالية ماريا فرانتشسكا في همدان الإيرانية

تكريم الممثلة الإيطالية ماريا فرانتشسكا في همدان الإيرانية

قامت الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان المسرح الدولي للأطفال واليافعين في مدينة همدان شمال غربي ايران بتكريم ممثلة إيطالية من ذوي الاحتياجات الخاصة في الحفل الاختتامي للمهرجان.

وقد تم تكريم الممثلة الإيطالية ماريا فرانتشسكا على دورها في فيلم «دفتر مذكرات بطّة صغيرة قبيحة» الذي عرض في المهرجان وحاز على اعجاب العوائل الإيرانية من أهل مدينة همدان.

وقد قدمت الفنانة الإيطالية دورها بأداء ممتاز على الرغم من إعاقتها الذهنية في الفيلم الذي تم عرضه لرواد المهرجان من الأطفال وذويهم وحازت على أثره على لوح تقدير مقدم من قبل إدارة المهرجان.

وقد أقيمت الدورة الرابعة والعشرين من هذا المهرجان الدولي في الفترة ما بين 1 و حتى 5 ديسمبر، 2017 في مدينة همدان الإيرانية تحت شعار (الطفولة رفيقة القصص).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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