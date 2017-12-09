بالتزامن مع المولد النبوي الشريف اكد الفنان الايراني أمين زندكاني أن رائعة مجيد مجيدي «محمد رسول الله (ص)» كانت الرد الامثل على اساءات الاعداء للاسلام والمسلمين ونبي الرحمة عليه افضل الصلاة والسلام.

وقال نجم «ملك سليمان» أن الفيلم أظهر الوجه الحقيقي للدين من خلال النبي الكريم وحياته المليئة بالحنان والعطف والمحبة والسلام بلسان السينما الواضح والحادّ.

واضاف زندكاني أن الفيلم الذي يحمل توقيع مجيد مجيدي سيكون راقيا دون ادنى شك.

زندكاني قدّم التهاني في ذكرى المولد النبوي الشريف ودعا المسؤولين الى انتاج المزيد من الاعمال التي تظهر الاسلام الحقيقي وتعد رسالة ضد حملات التشويه التي يقودها العدو ضد الدين الحنيف وشخص الرسول الكريم(ص).

يذكر ان فيلم «محمد رسول الله (ص)» للمخرج مجيد مجيدي يروي طفولة النبي الأعظم(ص) ويعتبر من أضخم الإنتاجات الإيرانية في القالب الديني والتاريخي وهو من بطولة نخبة من نجوم الفن الإيراني في مقدمتهم علي رضا شجاع نوري ومهدي باكدل وسارة بيات و...

وتم عرض الفيلم للمرة الاولى في مهرجان فجر السينمائي الدولي بدورته الـ33 كما بدأ عرضه العام في سبتمبر 2015 في دور السينما الايرانية وكذلك عرض في مراسم افتتاح مهرجان مونتريال الكندي الدولي السابق وعدد من المهرجانات الدولية والدول الاخرى حيث نال اقبالا واسعا من قبل المشاهدين.