الوفاق/خاص/مختار حداد/ سماحة الشيخ نعيم قاسم نائب امين عام حزب الله في تصريح للوفاق حول قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني قائلا: إعلان ترامب هو كشف المستور و لعل في هذا الأمر الخير الكثير للامة الاسلامية و العربية و كل العالم ليعرفوا ان الحق يحتاج إلى قوة و مقاومة و ان الاعتماد على الدول الكبرى و خاصة امريكا هو اعتماد على الشيطان ان يشارك في عمل الخير و هذا أمر مستحيل و بالتالي انا اعتبر أن هذه الخطوة لعلها تشكل يقظة أكبر عند الشعب المسلم و شعوب المنطقة بأسرها من أجل أن يواجهوا هذا التحدي و هذا الكذب المستمر منذ عشرات الأعوام بأن هناك في امريكا من يعمل على حل القضية الفلسطينية و في الواقع يعملون على إنهاء القضية الفلسطينية.

و اضاف:إعلان ترامب نقل السفارة إلى القدس و ان القدس عاصمة لإسرائيل هو إعلان رسمي بعدم وجود فلسطين و ان إسرائيل هي وحدها الموجودة هنا.

و تساءل الشيخ نعيم قاسم هل هذا هو ما يؤمن به العرب و المسلمين؟ هل هذا ما يتوقعه أولئك الذين يعملون للتسوية؟

هل هذا ما يبشرنا به أولئك الذين يطلبون بإيقاف المقاومة لمصلحة المساومة؟

وقال : اعتقد ان الشمس مضيئة و امريكا بوضوح ليس في قاموسها فلسطين و لا قضية فلسطينية.

و لكن لا تستطيع امريكا ان تقرر و فيحصل ما تريد.

نحن ايضا كشعوب منطقة و شعب فلسطيني نقرر و يحصل ما نريد انشاالله لاننا اصحاب الأرض و ان اصحاب الأرض اقوى من المحتلين و هذه هي تجارب التاريخ و علينا أن نتعظ منها.