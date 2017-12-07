الوفاق/خاص/مختار حداد/اجاب وزير الخارجية العراقي في رد على سؤال للوفاق حول اعتراف ترامب بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني قائلا:هذا القرار سيترك أسوأ الآثار في نفوس المسلمين و العرب و بل في كل المجتمعات في العالم و هي خطوة استفزازية تستفز الضمير العالمي و لا تنم عن رصانة في الرأي.

كان على ترامب ان لا يقوم بمثل هذه الخطوة و خاصة عندما يكون رئيس امريكا و الذي يجب أن يحسب لكل خطوته و على الخصوص نرى أن هناك رؤساء أمريكيين قبل ترامب استخدموا صلاحياتهم الاستثنائية و ابتعدوا عن هذه الخطوة و كان عليه ان يتخذ نفس قرار الرؤساء السابقين.