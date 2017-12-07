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رقم الخبر: 208613 تاريخ النشر: كانون الأول 06, 2017 الوقت: 22:49 الاقسام: محليات  
وزير الخارجية العراقي للوفاق:قرار ترامب سيترك أسوأ الآثار في نفوس المسلمين

وزير الخارجية العراقي للوفاق:قرار ترامب سيترك أسوأ الآثار في نفوس المسلمين

اعتبر وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني بانه سيترك أسوأ الآثار في نفوس المسلمين.

الوفاق/خاص/مختار حداد/اجاب وزير الخارجية العراقي في رد على سؤال للوفاق حول اعتراف ترامب بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني قائلا:هذا القرار سيترك أسوأ الآثار في نفوس المسلمين و العرب و بل في كل المجتمعات في العالم و هي خطوة استفزازية تستفز الضمير العالمي و لا تنم عن رصانة في الرأي.
كان على ترامب ان لا يقوم بمثل هذه الخطوة و خاصة عندما يكون رئيس امريكا و الذي يجب أن يحسب لكل خطوته و على الخصوص نرى أن هناك رؤساء أمريكيين قبل ترامب استخدموا صلاحياتهم الاستثنائية  و ابتعدوا عن هذه الخطوة و كان عليه ان يتخذ نفس قرار الرؤساء السابقين.

 
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