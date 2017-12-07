يبدو أن غريس زوجة رئيس زيمبابوي المتنحي روبرت موغابي، لم تجد موقفا تقابل به هزيمة واستقالة زوجها سوى طلب الطلاق منه. وأكد لورانس براون الناطق باسم القضاء الزيمبابوي أن "غريس طلبت الطلاق من موغابي وأن إجراءات الانفصال قيد الدراسة".

ويقول أقرباء "ملكة التسوق"، كما يلقبها مواطنوها، إنها لم تستطع تقبل إزاحة موغابي من منصبه، وإنها في حالة هيستريا وتشويش منذ أن خضع زوجها للضغوط وتخلى عن الرئاسة.

وكانت غريس موغابي التي انتقلت من مكتب موغابي كسكرتيرة إلى بيته كزوجة عام 1966، كانت على وشك تولي الرئاسة من خلال إزاحة ذكية لزوجها "العجوز"، قبل أن تفاجئها الدبابات وترمي بها بعيدا عن قصره "السقف الأزرق".