قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، نقلا عن مصدر عسكري، إن قاذفات أمريكية من الطراز بي-1بي لانسر، تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية الأربعاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار تدريب جوي مشترك واسع النطاق مع كوريا الجنوبية هذا الأسبوع. وجاءت التدريبات، التي بدأت الاثنين وتستمر حتى الجمعة، بعدما اختبرت كوريا الشمالية ما وصفته بأنه أكثر صواريخها الباليستية العابرة للقارات تطورا وقادر على الوصول إلى الولايات المتحدة.

وحذرت كوريا الشمالية من أن التدريبات من شأنها دفع شبه الجزيرة الكورية إلى "حافة حرب نووية". ولم يتمكن مسؤول بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية من تأكيد تقرير يونهاب.

وانطلقت القاذفة من جوام وانضمت إلى مقاتلات أمريكية من طرازي إف-22 وإف-35 خلال التدريبات التي بدأت في كوريا الجنوبية يوم الاثنين وتستمر حتى الجمعة في وقت تتصاعد فيه التوترات في شبه الجزيرة.

كما تأتي التدريبات بعدما اختبرت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي ما وصفته بأنه أكثر صواريخها الباليستية العابرة للقارات تطورا وقالت إنه قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة.

وتهدد كوريا الشمالية بشكل مستمر كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وحلفاءهما. وقالت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية مطلع هذا الأسبوع إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتسول حربا نووية بإجرائها لهذه التدريبات.

وتتزامن التدريبات مع زيارة نادرة إلى كوريا الشمالية المنعزلة قام بها جيفري فيلتمان مسؤول الشؤون السياسية بالأمم المتحدة.

ويأمل بعض المحللين والساسة بأن تسفر زيارة فيلتمان عن مسعى تقوده الأمم المتحدة لنزع فتيل التوترات الدولية التي أثارتها برامج بيونجيانج النووية والصاروخية.

وفيلتمان مسؤول كبير سابق في وزارة الخارجية الأمريكية وهو أكبر مسؤول في الأمم المتحدة يزور كوريا الشمالية منذ عام 2012. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إنه لن يحمل أي رسالة من واشنطن خلال زيارته.

وقال البيت الأزرق في سول يوم الأربعاء إن من المقرر أن يزور رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن الصين يوم الأربعاء المقبل لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ وإن تنامي قدرات كوريا الشمالية النووية والصاروخية ستتصدر جدول أعمال الاجتماع.

وقال بارك سو-هيون المتحدث الرئاسي في إفادة صحفية إن من المقرر أن يلتقي مون مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أثناء الزيارة التي تستمر لمدة أربعة أيام.

وذكر مسؤولون أن نحو 12 ألفا من الجنود الأمريكيين، من بينهم جنود من مشاة البحرية وقوات البحرية الأمريكية، يشاركون مع قوات كورية جنوبية في التدريبات التي تنطلق الطائرات الحربية فيها من ثماني منشآت عسكرية أمريكية وكورية جنوبية.

واقترحت الصين وروسيا أن توقف كوريا الجنوبية التدريبات العسكرية الكبرى في مقابل وقف كوريا الشمالية برامجها في مجال الأسلحة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن إيجور مورجولوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله يوم الثلاثاء إن روسيا لديها قنوات اتصال مفتوحة مع كوريا الشمالية وإن موسكو مستعدة لممارسة نفوذها على بيونجيانج.

ودعت الصين يوم الأربعاء الأطراف المعنية إلى ضبط النفس بعدما أعلن جيش كوريا الشمالية تحليق القاذفة الأمريكية بي-1بي فوق شبه الجزيرة الكورية في إطار التدريبات.