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رقم الخبر: 208610 تاريخ النشر: كانون الأول 06, 2017 الوقت: 22:44 الاقسام: دوليات  
النواب الروسي يحظر على الصحفيين الأمريكيين حضور جلساته
وبوتين يحدّد موعد قراره بشأن الترشح للرئاسة

النواب الروسي يحظر على الصحفيين الأمريكيين حضور جلساته

قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن مجلس النواب الروسي (الدوما) وافق في تصويت يوم الأربعاء على منع المراسلين الصحفيين الأمريكيين بمن فيهم صحفيو إذاعة صوت أمريكا وإذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية من حضور جلساته.

وصنفت وزارة العدل الروسية هاتين الإذاعتين يوم الثلاثاء بأنهما من العملاء الأجانب، في خطوة تهدف إلى تعقيد عملهما ردا على ما تقول موسكو إنها ضغوط أمريكية غير مقبولة على الإعلام الروسي.

من جهته صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، إنه سيقرر قريبا جدا إن كان سيترشح في الانتخابات الرئاسية العام المقبل وإنه سيضع في اعتباره معدلات التأييد الشعبي له.

وخلال مناسبة في موسكو سأل بوتين الحضور إن كانوا يدعمون ترشحه في انتخابات مارس آذار فردوا "نعم" وسط تصفيق حاد.

وفيما يخص إعلان ترامب إعتزامه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس،علن الكرملين، يوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ليبلغه تأييد روسيا لاستئناف المحادثات بين إسرائيل والسلطات الفلسطينية بما في ذلك وضع القدس. ولم تتوافر تفاصيل أخرى بشأن هذه المسألة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغ عباس في وقت سابق يوم الثلاثاء بأنه يعتزم نقل السفارة الأمريكية فى إسرائيل إلى القدس، وسط غضب متزايد عبر الشرق الأوسط ضد أي قرار أمريكي منفرد بشأن القدس.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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