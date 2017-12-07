لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية بمناسبة حلول ذكرى ولادة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) وحفيده الإمام الصادق (عليه السلام) التقى صباح يوم الأربعا 6/12/2016 مسؤولو النظام، ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية وسفراء الدول الإسلامية بقائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي.