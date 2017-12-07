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رقم الخبر: 208607 تاريخ النشر: كانون الأول 06, 2017 الوقت: 16:55 الاقسام: الوسائط المتعددة  
لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية

لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية

بمناسبة حلول ذكرى ولادة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) وحفيده الإمام الصادق (عليه السلام) التقى صباح يوم الأربعا 6/12/2016 مسؤولو النظام، ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية وسفراء الدول الإسلامية بقائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي.
لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
 
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