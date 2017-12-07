  • الخميس ١٨ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الخميس , ديسمبر 07, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208605 تاريخ النشر: كانون الأول 06, 2017 الوقت: 16:45 الاقسام: اقتصاد  
إيران تتوقع نمواً إقتصادياً سنوياً بنسبة 5%

إيران تتوقع نمواً إقتصادياً سنوياً بنسبة 5%

أعلن نائب محافظ البنك المركزي الايراني، أكبر كميجاني، انه بحسب تقديرات البنك والمؤسسات الدولية فان النمو الاقتصادي سيتراوح بين 4-5 بالمئة حتى نهاية السنة المالية الجارية 20 مارس/ آذار 2018.

من جهة ثانية، أوضح كميجاني، في حديث لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الايرانية، انه بعد سريان الإتفاق النووي تم إقامة علاقات وساطة مالية مع بنوك أوروبية كبرى من النمسا والدنمارك وايطاليا وألمانيا وفرنسا، وبنوك من الصين وكوريا الجنوبية واليابان.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/4717 sec