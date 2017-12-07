أعلن نائب محافظ البنك المركزي الايراني، أكبر كميجاني، انه بحسب تقديرات البنك والمؤسسات الدولية فان النمو الاقتصادي سيتراوح بين 4-5 بالمئة حتى نهاية السنة المالية الجارية 20 مارس/ آذار 2018.

من جهة ثانية، أوضح كميجاني، في حديث لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الايرانية، انه بعد سريان الإتفاق النووي تم إقامة علاقات وساطة مالية مع بنوك أوروبية كبرى من النمسا والدنمارك وايطاليا وألمانيا وفرنسا، وبنوك من الصين وكوريا الجنوبية واليابان.