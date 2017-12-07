قال أمين غرفة الصناعة والمناجم والتجارة في محافظة خراسان الرضوية: انه تم رصد 4 أسواق جديدة كبرى في بلدان عمان وقطر وروسيا والعراق، بهدف الصادرات والتنمية التجارية من قبل هذه المؤسسة الاقتصادية، مضيفاً: انه سيتم إنشاء أكبر مركز تجاري في سلطنة عمان قريباً.

وأكد فيروز ابراهيمي، في تصريح للصحفيين يوم الاثنين، حاجة محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) الى العثور على أسواق جيدة للصادرات، مبيناً ان الأسواق التقليدية بما فيها أفغانستان ومنطقة الخليج الفارسي وآسيا الوسطى وأوروبا، باتت غير مكفية لسد حاجة المحافظة للحفاظ على استمرار الصادرات، بما يستدعي العثور على أسواق جديدة في هذا الخصوص.

ولفت المسؤول الاقتصادي في محافظة خراسان الرضوية الى أن التركيز الأكبر على صعيد الصادرات الى البلدان الأربعة سيكون على سلطنة عمان وذلك لكونها تملك سوقاً مستقرة وجيدة في ظل الظروف الاقليمية الراهنة لاستيراد البضائع الايرانية. وأعلن ابراهيمي، في ذات السياق، عن إنشاء أكبر مركز تجاري ايراني في مساحة تبلغ 5 آلاف متر داخل سلطنة عمان، لافتاً الى أنه في ضوء الإجراءات التمهيدية المتبعة سيتم تدشين هذا المركز قريباً.