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رقم الخبر: 208603 تاريخ النشر: كانون الأول 06, 2017 الوقت: 16:45 الاقسام: اقتصاد  
تطوير البنى التحتية الغازية العراقية بمساعدة إيرانية

تطوير البنى التحتية الغازية العراقية بمساعدة إيرانية

أكد مساعد وزير النفط العراقي ضرورة مساعدة ايران لبلاده في تطوير البنى التحتية الغازية، كإنشاء شبكات الإمداد للمجمعات الصناعية والمنازل.

وأوضح حامد يونس، بعد اجتماعه بوزير النفط الايراني بيجن زنكنة في طهران يوم الاثنين، ان العراق يحتاج لتنفيذ هذه الأهداف، بتعاون ايران التي تملك خبرات قيمة بقطاع الغاز.

من جهة ثانية، أكد مساعد وزير النفط العراقي بشأن المذكرتين المبرمتين مع ايران في عام 2017، ان التعاون الثنائي سيتواصل في إطارهما.

وكان وزير النفط الايراني بيجن زنكنة، ونظيره العراقي جبار اللعيبي، قد وقعا مذكرة تعاون لتطوير حقلين صغيرين مشتركين هما برويز (نفط خانة الجنوبي) وخرمشهر (سندباد)، ومذكرة ثانية تعنى بالتعاون الشامل بصناعة النفط مثل إنشاء خطوط أنابيب تصدير النفط الخام والمشتقات بين البلدين، فضلاً عن صناعة المعدات وتصدير الغاز وتحديث مصافي التكرير العراقية وتدريب الكوادر البشرية.

 
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