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رقم الخبر: 208602 تاريخ النشر: كانون الأول 06, 2017 الوقت: 16:45 الاقسام: اقتصاد  
زنكنة يعلن إستعداد إيران لتصدير الغاز إلى باكستان

زنكنة يعلن إستعداد إيران لتصدير الغاز إلى باكستان

أعلن وزير النفط الايراني، بيجن زنكنة، ان هنغاريا ترغب في التعاون مع ايران للمساهمة في (سوق) الغاز الباكستانية، مضيفاً: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة لتصدير الغاز الى باكستان، وان الأخيرة لم تحسم القرار في إبرام إتفاقية ذات مصداقية في مجال تصدير الغاز.

وفي تصريح له يوم الاثنين عقب لقائه وزير الاقتصاد الهنغاري الذي زار طهران مؤخراً، لفت زنكنة الى أن العقبة التي تواجه حضور ايران في سوق الغاز الباكستانية هي ان اسلام آباد لم تقدم أي رد محدد بشأن طبيعة تعاملها حول إبرام اتفاقية ذات مصداقية لاستيراد الغاز الايراني.

ونوه وزير النفط الى أن شركة النفط والغاز الهنغارية (ام.او.ال) لديها الرغبة في القيام ببعض النشاطات في مجال الطاقة داخل ايران، مضيفاً: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية أيضاً تعلن استعدادها للترحيب بأنشطة الشركات الهنغارية في المشاريع النفطية للبلاد. وتابع قائلاً: ان الشركات الهنغارية أعلنت استعدادها أيضاً لشراء النفط من ايران، مضيفاً: ان شركة النفط والغاز الهنغارية قامت حتى الآن بشراء شحنة نفطية واحدة من الجمهورية الاسلامية.

 
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