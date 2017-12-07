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رقم الخبر: 208601 تاريخ النشر: كانون الأول 06, 2017 الوقت: 16:45 الاقسام: اقتصاد  
إيران وتركمانستان تلجآن للتحكيم الدولي إثر خلاف حول مدفوعات الغاز

إيران وتركمانستان تلجآن للتحكيم الدولي إثر خلاف حول مدفوعات الغاز

أعلنت وكالة أنباء تركمانستان، الثلاثاء، أن تركمانستان تعتزم اللجوء للتحكيم الدولي بشأن نزاع مع إيران خاص بإمدادات الغاز.

ويدور الخلاف بين البلدين منذ سنوات وتقول تركمانستان إن إيران مدينة بنحو 8ر1 مليار دولار عن غاز وردته إليها. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قالت إيران إنها سددت ديونها وإن الحالات المتبقية سيفحصها الخبراء ويتخذون قراراً بشأنها.

وأفادت الوكالة إن الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف ناقش، الاثنين، الأمر مع ميرات أرشاييف رئيس شركة الغاز التابعة للدولة (تركمان جاس). وأبلغ أرشاييف الرئيس أن المحادثات مع الجانب الإيراني انهارت واقترح عرض الأمر على التحكيم الدولي وقد أصدر بردي محمدوف تعليماته لرئيس الشركة بالمضي قدماً، ولم تذكر الوكالة المحكمة التي سيلجأ إليها الطرفان.

وتملك إيران حقول غاز في جنوب البلاد، لكنها بدأت في 1997 استيراد الغاز من تركمانستان لإمدادات مناطقها الشمالية وبخاصة خلال الشتاء. في غضون ذلك، تواجه تركمانستان نقصاً في العملة الصعبة بعد أن أوقفت روسيا، التي كانت ذات يوم مشترياً رئيسياً للغاز منها، مشترياتها العام الماضي.

 
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