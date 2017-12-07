رأى وزير الاتصالات الايراني، محمود جواد آذري جهرمي، إن إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي الإقليمي (ايكو) يبلغ 5 ترليونات دولار، الأمر الذي يوفر فرصة كبرى للتعاون المتبادل.

وخلال الإجتماع الثاني لوزراء الاتصالات في منظمة (ايكو)، والذي استضافته العاصمة الآذربايجانية باكو الثلاثاء، قال آذري جهرمي: ان 500 مليون نسمة يعيشون في 10 دول أعضاء منظمة (ايكو)، وهذه المنطقة تشكل سوقاً واسعة للنشاطات وتقديم الخدمات المرتبطة بتقنية الاتصالات والمعلومات. ووصف آذري جهرمي هذا الاجتماع بأنه يمثل فرصة جيدة لبحث آفاق المشاريع المشتركة وكذلك التعاون الإقليمي، مشيراً الى ضرورة تطوير التعاون الإقليمي أكثر فأكثر، معلناً استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتعزيز العلاقات مع دول المنطقة.

إلى ذلك، أعلن وزيرا الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني والروسي، خلال لقائهما يوم الثلاثاء في باكو، استعداد البلدين للتعاون المشترك في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. واجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي، مع نظيره الروسي نيكولاي نيكيفوروف، الثلاثاء، على هامش اجتماع وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو). وقال جهرمي خلال اللقاء: ان ايران مستعدة لتأسيس شركات مشتركة مع روسيا في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

من جانبه، قال الوزير الروسي خلال اللقاء: إننا نسعى جاهدين لنقل فهم واضح الى شركات القطاع الخاص حول المحيط القانوني والفني للبلدين وأن نستفيد منه لتطوير التعاون المشترك. وأعلن نيكيفوروف استعداد موسكو لتأسيس شركات مشتركة في إطار تطوير النشاطات المتعلقة بتقنية المعلومات.

ورحب جهرمي بهذا الاقتراح، وقال: إننا مستعدون أيضاً لتأسيس شركات مشتركة مع روسيا على غرار سائر الدول مثل الصين والهند في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأجرى وزير الاتصالات الايراني، قبيل بدء الاجتماع، لقاءات ومحادثات مع الرئيس الآذربايجاني إلهام علييف، ووزير الاتصالات الروسي نيكولاي نيكيفوروف، والتركي أحمد أصلان.

وألقى كل من أمين عام منظمة (ايكو) خليل ابراهيم، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات الآذربايجاني كلمة في جلسة افتتاح الاجتماع الذي استغرقت أعماله يوماً واحداً على مستوى الوزراء. وقد عقد خبراء الدول الأعضاء، الاثنين، جلسة لإنجاز التحضيرات اللازمة لاجتماع الوزراء.

وتضم منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) ايران وجمهورية آذربايجان وتركيا وأفغانستان وباكستان وطاجيكستان وقرغيزيا وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان.