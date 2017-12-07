صرح رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم الثلاثاء، ان الشعب العراقي لن يسمح بحل الحشد الشعبي، واصفا دعوات بعض دول الغرب والمنطقة لحل الحشد الشعبي بأنها مؤامرة.

وخلال اجتماع "عراق ما بعد داعش" الذی شارک فیه نائب رئیس البرلمان العراقی رئیس المجلس الاعلى الاسلامی، همام حمودی، انتقد کمال خرازی تدخل بعض الدول الغربیة فی الشؤون الداخلیة للعراق، وقال: ان الحشد الشعبی مفخرة للعراقیین وضمان لاستقرار العراق وأمنه.

واضاف: ان الدول الاجنبیة لا یحق لها التدخل بشأن الحشد الشعبی الذی انبثق من صمیم الشعب العراقی.. فهذه القوة الشعبیة حدیثة التأسیس سیکون لها دور هام فی المسرح السیاسی العراقی.

وأوضح خرازی ان شباب العراق سواء من الشیعة والسنة والمسیحیین، جابهوا تنظیم داعش التکفیری الصهیونی بکل بسالة وقوة، وتمکنوا من خلال تلبیة نداء المرجعیة الدینیة ان ینهوا عمر داعش فی العراق، مصرحا: ان الشعب العراقی ومن خلال وعیه إزاء المؤامرات الامیرکیة وبعض الدول الغربیة والإقلیمیة، سیحول دون تحقق المآرب المشؤومة لهذه الدول.

وتابع: ان مؤامرة تقسیم العراق وانفصال إقلیم کردستان عنه، تم إحباطها ایضا بوعی الشعب العراقی وحنکته وبتواجد قوات الحشد الشعبی، وهذا یعد معجزة کبرى فی الساحة السیاسیة العراقیة.

وبیّن ان ایران والعراق یقفان جنبا الى جنب فی افضل حالات العلاقات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، وأضاف: ان ایران مستعدة بکل قوة للمشارکة فی إعادة إعار العراق ما بعد داعش من خلال الاستفادة من تجارب إعادة إعمار ایرا بعد الحرب المفروضة.

وأردف: ان دعوات بعض الدول الغربیة والإقلیمیة لحل الحشد الشعبی انما هی مؤامرة، وان الشعب العراقی لن یسمح للآخرین بتنفیذ هکذا خطوة، مضیفا: ان الشعب العراقی الشجاع لن یسمح للأمیرکیین بالتدخل فی هذا البلد وتنفیذ المؤامرات المشؤومة، لأن تواجد الامیرکیین فی العراق یمس بسیادة هذا البلد، وان الشعب العراقی ومن خلال التجربة القیمة التی اکتسبها فی محاربته لداعش، لن یسمح مطلقا بتنفیذ مؤامرات الدول الإقلیمیة والخارجیة ضد شعب العراق وسیادته.



