  • الخميس ١٨ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الخميس , ديسمبر 07, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208595 تاريخ النشر: كانون الأول 06, 2017 الوقت: 15:48 الاقسام: محليات  
خرازي: الشعب العراقي لن يسمح بحل الحشد الشعبي

خرازي: الشعب العراقي لن يسمح بحل الحشد الشعبي

صرح رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم الثلاثاء، ان الشعب العراقي لن يسمح بحل الحشد الشعبي، واصفا دعوات بعض دول الغرب والمنطقة لحل الحشد الشعبي بأنها مؤامرة.

صرح رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم الثلاثاء، ان الشعب العراقي لن يسمح بحل الحشد الشعبي، واصفا دعوات بعض دول الغرب والمنطقة لحل الحشد الشعبي بأنها مؤامرة.
وخلال اجتماع "عراق ما بعد داعش" الذی شارک فیه نائب رئیس البرلمان العراقی رئیس المجلس الاعلى الاسلامی، همام حمودی، انتقد کمال خرازی تدخل بعض الدول الغربیة فی الشؤون الداخلیة للعراق، وقال: ان الحشد الشعبی مفخرة للعراقیین وضمان لاستقرار العراق وأمنه.
واضاف: ان الدول الاجنبیة لا یحق لها التدخل بشأن الحشد الشعبی الذی انبثق من صمیم الشعب العراقی.. فهذه القوة الشعبیة حدیثة التأسیس سیکون لها دور هام فی المسرح السیاسی العراقی.
وأوضح خرازی ان شباب العراق سواء من الشیعة والسنة والمسیحیین، جابهوا تنظیم داعش التکفیری الصهیونی بکل بسالة وقوة، وتمکنوا من خلال تلبیة نداء المرجعیة الدینیة ان ینهوا عمر داعش فی العراق، مصرحا: ان الشعب العراقی ومن خلال وعیه إزاء المؤامرات الامیرکیة وبعض الدول الغربیة والإقلیمیة، سیحول دون تحقق المآرب المشؤومة لهذه الدول.
وتابع: ان مؤامرة تقسیم العراق وانفصال إقلیم کردستان عنه، تم إحباطها ایضا بوعی الشعب العراقی وحنکته وبتواجد قوات الحشد الشعبی، وهذا یعد معجزة کبرى فی الساحة السیاسیة العراقیة.
وبیّن ان ایران والعراق یقفان جنبا الى جنب فی افضل حالات العلاقات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، وأضاف: ان ایران مستعدة بکل قوة للمشارکة فی إعادة إعار العراق ما بعد داعش من خلال الاستفادة من تجارب إعادة إعمار ایرا بعد الحرب المفروضة.
وأردف: ان دعوات بعض الدول الغربیة والإقلیمیة لحل الحشد الشعبی انما هی مؤامرة، وان الشعب العراقی لن یسمح للآخرین بتنفیذ هکذا خطوة، مضیفا: ان الشعب العراقی الشجاع لن یسمح للأمیرکیین بالتدخل فی هذا البلد وتنفیذ المؤامرات المشؤومة، لأن تواجد الامیرکیین فی العراق یمس بسیادة هذا البلد، وان الشعب العراقی ومن خلال التجربة القیمة التی اکتسبها فی محاربته لداعش، لن یسمح مطلقا بتنفیذ مؤامرات الدول الإقلیمیة والخارجیة ضد شعب العراق وسیادته.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/2356 sec