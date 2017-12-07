الفيلم مثقل بقصص مؤثرة لأطفال سوريا كما يقول المنتجون إن الفيلم وثق حتى اللحظة خمسين حالة لأطفال يعانون من مشاكل نفسية حادة جراء الحرب، وفي الفيلم تقف الكاميرا عند حالات الخوف والانطوائية والكراهية والاضطهاد والتلعثم وصعوبة النطق لدى الأطفال التي سببتها مشاهد القصف والدم والدمار والفقد.

ویقول الدمشقي أن فريق إنتاج الفيلم والعاملين عليه لم يكونوا يعلمون أنهم دخلوا إلى ما يشبه منجم معاناة حقيقيا عندما باشروا البحث في موضوع الفيلم وإجراء مقابلات مع أطفال وأطباء قائمين على حالاتهم.

ويتابع «لقد كنا نوثق ما تقع عليه عدسة الكاميرا فقط، ولم يكن في حسباننا أن وراء كل جرح جرحا آخر في مكان لا تطاله مشارط الأطباء، أنه في نفوس وذاكرة الأطفال الوجدانية».

ويقول الدمشقي إن الفيلم يعتمد أيضا على ما يقوله المتخصصون في هذا المجال، و«إنه محاولة توثيقية على شكل فيلم مثقل بقصص مؤثرة لأطفال يفترض أنهم يلعبون حاليا، لا مكبلين بمشاكل نفسية لا يعلمون أنهم يعيشونها وأنها وراء بكائهم اللاإرادي وتبولهم اللاإرادي، وصراخهم غير المبرر، وغضبهم وعصبيتهم غير المفهومة».