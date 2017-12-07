واقيم مهرجان «اجيوكينو» الدولي للافلام بدورته الثامنة من 22 الى 24 من نوفمبر الفائت في سينما المتحف الوطني في بولندا، وحصل فيلم «هيا رستم هيا» (بدو رستم بدو) على جائزة Award of distinction وهي احد ثماني جوائز في المهرجان.

«هيا رستم هيا» مدته 11 دقيقة وكان عرضه الاول في مهرجان «الانيميشن» المحلي في طهران وحصل منه على جائزة افضل فيلم وجائزة افضل مخرج.

ويحكي انيمشن «هيا يا رستم» في اطار كوميدي قصة البطل الاسطوري الايراني «رستم» الذي وردت قصته في الشاهنامة، حيث يأتي من الى الاسطورة الى الواقع اليوم في مدينة طهران ويحاول ان يعوض ما فعله بابنه «سهراب» بايجاد دواء له لشفائه لكنه لا يعرف فيما اذا كان ما يفعله للوصول الى ما يريد، مشرع وقانوني ام لا.