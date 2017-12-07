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رقم الخبر: 208585 تاريخ النشر: كانون الأول 06, 2017 الوقت: 15:27 الاقسام: ثقافة وفن  
انيميشن ايراني عن رستم يفوز بجائزة في فرنسا

انيميشن ايراني عن رستم يفوز بجائزة في فرنسا

حصل فيلم الانيميشن «هيا رستم هيا» للمخرج حسين ملايمي على جائزة من مهرجان «اجوكينو» الدولي للافلام في بولندا.

واقيم مهرجان «اجيوكينو» الدولي للافلام بدورته الثامنة من 22 الى 24 من نوفمبر الفائت في سينما المتحف الوطني في بولندا، وحصل فيلم «هيا رستم هيا» (بدو رستم بدو) على جائزة Award of distinction وهي احد ثماني جوائز في المهرجان.

«هيا رستم هيا» مدته 11 دقيقة وكان عرضه الاول في مهرجان «الانيميشن» المحلي في طهران وحصل منه على جائزة افضل فيلم وجائزة افضل مخرج.

ويحكي انيمشن «هيا يا رستم» في اطار كوميدي قصة البطل الاسطوري الايراني «رستم» الذي وردت قصته في الشاهنامة، حيث يأتي من الى الاسطورة الى الواقع اليوم في مدينة طهران ويحاول ان يعوض ما فعله بابنه «سهراب» بايجاد دواء له لشفائه لكنه لا يعرف فيما اذا كان ما يفعله للوصول الى ما يريد، مشرع وقانوني ام لا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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