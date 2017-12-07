يشارك 103 افلام وثائقية أجنبية من 46 بلدا في مختلف الأقسام الدولية والوطنية لسباق الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأفلام الوثائقية الإيراني «سينما الحقيقة» الذي يقام في مجمع جارسو السينمائي في العاصمة طهران.

وتتصدر ألمانيا بثلاثة عشر فيلماً وثائقيا بمشاركة ثلاثة منها في القسم الوطني وعشرة منها في القسم الدولي وتحتل المركز الأول من حيث عدد الأفلام المشاركة تليها المملكة المتحدة في المركز الثاني بعشرة أفلام وتعقبها فرنسا في المركز الثالث بتسعة أفلام والدنمارك والولايات المتحدة في المركز الرابع بسبعة أفلام، وإسبانيا في المركز السادس بستة أفلام في قائمة تنافس المهرجان.

وتشارك دول إيطاليا وبولندا ولبنان باربعة أفلام لكل منها ودول البرتغال وروسيا وهولندا والسويد والنمسا وقطر والهند بثلاثة أفلام لكل منها ودول كندا، بلجيكا، الجمهورية التشيكية، فنلندا، صربيا، البوسنة، سلوفينيا والصين بفيلمين إثنين لكل منها في فعاليات المهرجان.

كما تشارك الدول التالية بفيلم وثائقي واحد في سباق مهرجان الحقيقة وهي: كرواتيا، سويسرا، الرومانية، اليونان، المجر، النرويج، السلوفاكية ، استونيا ، لاتفيا، أوكرانيا،ارمينيا، جورجيا، السلفادور، كوستاريكا، استراليا، كوريا الجنوبية، سنغافورة، اندونيسيا، سوريا، فلسطين، افغانستان، والكونغو.

وعلى هذا ، يستضيف مهرجان سينما الحقيقة الدولي الحادي عشر أفلاماً من خمس قارات العالم، بما فيها آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والبحر الكاريبي وأفريقيا وأوقيانوسيا ولم يتأهل ولم يتم قبول حتى فيلم واحد من بلدان أمريكا اللاتينية في المهرجان.

ومن الجدير بالذكر أن أحد حكام المهرجان في قسم السباق الدولي هو من جنوب أفريقيا وسيحضر ضيوف من اليابان وتركيا في الورش التدريبية وسوق المهرجان أيضا.

وقد تقدم مخرجو 4102 فيلم طويل وقصير وثائقي من 100 دولة، بطلبات للمشاركة في الدورة الحادية عشرة لمهرجان «سينما الحقيقة» السينمائي الدولي في إيران.

يذكر أن الدورة الحادية عشرة لمهرجان «سينما الحقيقة» الدولي للأفلام الوثائقية تقام تحت شعار « الحقيقة أفضل دليل» في الفترة بين العاشر والعشرين من ديسمبر كانون الأول الجاري في العاصمة الإيرانية طهران.