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|رقم الخبر: 208582
|تاريخ النشر: كانون الأول 06, 2017
|الوقت: 15:27
|الاقسام: ثقافة وفن
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اقامة الدورة الاولى لجائزة «ارغوان» الادبية
بعد اقامة ثلاث دورات لجائزة «فرشتة» الادبية، تقرر الغاء هذه الجائزة واقامة جائزة «ارغوان» بدلا عنها.
وستقام الدورة الاولى لجائزة ارغوان الادبية في الشهر القادم.
وقال اوجن حقيقي مؤسس وامين جائزة ارغوان الادبية، ان مجلس سياسات جائزة «فرشتة» قرر الغاءها واقامة جائزة «ارغوان» بدلا عنها.
واوضح ان هذه الجائزة مخصصة للقصص الاولى للكتّاب الذين تقل اعمارهم عن 30 عاما.
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