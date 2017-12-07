ازيح الستار عن كتاب «الحرب القذرة ضد سوريا» لمؤلفه الباحث الاسترالي تيم اندرسون وترجمه الى الفارسية الدكتور خشايار بياني فر، في مركز رسانه الثقافي بطهران وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثق اندرسون كتابه بادلة وتقاریر دامغة حول النزاع في سوریا ومخططات القوى الاستكباریة في دعم المجموعات المتطرفة لاسقاط الحكومة الشرعیة في سوریا وتقسیمها في سیاق مشروع «الشرق الاوسط الكبیر».

كما أورد الكاتب الاكاذیب الاعلامیة حول ممارسات الحكومة والجیش السوري ومدى شعبیة الرئیس بشار الاسد بهدف اتخاذ قرار حول حظر الطیران في سوریا والتمهید لشن الناتو هجوما مباشرا في هذا البلد.

ونشرت مؤسسة «غلوبال ریسرتش» الكتاب بنسخته الانجلیزیة حیث قدم تفاصیل عن حقائق الحرب القذرة ضد سوریا اي المدى الواسع للمعلومات غیر الصحیحة عن النزاع الدائر ویعكس صورة مقلوبة عن الحرب في هذا البلد ویبین ان القوى الكبرى تسعى للاطاحة بالحكومة السوریة، كما تقدم الدعم للمجموعات المتطرفة في هذه الحرب بالوكالة.

ویقول استاذ علم الاجتماع جیمز بتراس حول الكتاب المذكور، ان تیم اندرسون قدّم افضل تحلیل في كتابه حول الحرب التي شنها الغرب ضد حكومة بشار الاسد.

وفي هذا السیاق یقول استیفان لندمن حول تقدیم الكتاب: لیست هناك ایة «حرب داخلیة» في سوریا بل ان هذه الحرب هي اعتداء من جانب امیركا الامبریالیة مع حلیفاتها.