وقال محافظ اذربیجان الشرقیة «مجید خدابخش» في الاجتماع السادس للمجلس الاستراتیجي لحدث «تبریز 2018»: یجب عدم التركیز على الدول الاسلامیة في مراسم الافتتاح، بل یجب دعوة جمیع رؤساء الدول، كما یجب ان یتضمن جدول الاعمال توجیه الدعوة الى رؤساء المنظمات الدولیة.

واضاف: ان اقامة احتفال نوروز بالتزامن مع الاحتفال الرسمي لحدث «تبریز 2018» من شانه ان یكون له دور مؤثر في اقامة مراسم رائعة، وبالامكان التخطیط لهذه الاجراء وتنفیذه في سیاق التعریف بامكانیات وتقالید البلاد والتركیز على مدینة تبریز في عام 2018.

واضاف محافظة اذربیجان الشرقیة: تم توجیه الدعوة الى رؤساء جمیع الدول والمنظمات الدولیة لحضور مراسم افتتاح تبریز 2018.