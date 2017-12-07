جاءت نتائج القرعة التي سحبت من قبل الاتحاد الاسيوي صباح الاربعاء لبطولتي كأس الاتحاد الاسيوي وابطال آسيا على النحو التالي لمنطقة غرب اسيا:

المجموعة الاولى: الجزيرة الاماراتي – الاهلي السعودي – تراكتور سازي – الفائز من مباراة الغرافة وباختاكور

المجموعة الثانية: الدحيل القطري – الوحدة الاماراتي – لوكوموتيف الاوزبكي – الفائز من ذوب اهن وفريق من الهند

المجموعة الثالثة: برسبوليس – الوصل الاماراتي – السد القطري – الفائز من نسف قارشي والفيصل الاردني

المجموعة الرابعة: الهلال السعودي – استقلال – الريان القطري – الفائز من العين والمالكية البحريني

وحدد الاتحاد الآسيوي، يوم 30 يناير المقبل، موعدًا لانطلاق مباريات الدور التمهيدي، على أن يكون النهائي يوم السبت 3 نوفمبر 2018، فيما ستكون مباراة الإياب بعد هذا الموعد بأسبوع.

وكذلك أسفرت قرعة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي سُحبت صباح الأربعاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور عن مجموعات متوازنة.

وضمت المجموعة الأولى فرق "المالكية البحريني، والجزيرة الأردني، والقوة الجوية العراقي، والسويق العماني أو الهلال الفلسطيني".

وشملت المجموعة الثانية فرق "العهد اللبناني، والمنامة البحريني، والجيش السوري، والزوراء العراقي".

وجاءت فرق "الفيصلي الأردني، والأنصار اللبناني، والوحدة السوري، وظفار العماني" في المجموعة الثالثة.

يذكر أن القوة الجوية العراقي قد توج باللقب في آخر نسختين من البطولة.