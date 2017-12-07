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رقم الخبر: 208578 تاريخ النشر: كانون الأول 06, 2017 الوقت: 15:31 الاقسام: رياضة  
فوز سايبا وصنعت نفت ابادان .. بارس جنوبي ينجو بالوقت القاتل
الاسبوع الخامس عشر للدوري الايراني الممتاز

فوز سايبا وصنعت نفت ابادان .. بارس جنوبي ينجو بالوقت القاتل

جرت عصر الثلاثاء ثلاث مباريات في افتتاح المرحلة 15 وهي المرحلة الاخيرة لدور الذهاب، وبدأت جميع المباريات في تمام الثالثة عصراً

 في بوشهر وبالتحديد في جم حيث تقابل فريق "الظاهرة" بارس جنوبي جم القادم الجديد للدوري الممتاز بضيفه الفريق المتذيل للترتيب العام مشكي بوشان (سياه جامكان سابقاً)، فيما التقى سايبا على ملعب "دستغردي" بطهران بضيفه الطهراني الاخر بيكان، وفي المباراة الثالثة والتي جرت على ملعب غدير في اهواز التقى استقلال خوزستان بضيفه الفريق الخوزستاني الاخر الا وهو صنعت نفت ابادان.

حقق فريق بارس جنوبي في المباراة الاولى فوزاً صعباً وغالياً على مشكي بوشان مشهد بهدف قاتل جاء في الدقيقة 96 من ضربة جزاء، احرز الهدف حسين بور اميني.

وفي المباراة الثانية فاز سايبا على مواطنه بيكان بهدف للاشيء سجله محمد سليماني في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

أما المباراة الاخرى فقد فاز فيها الفريق الضيف الا وهو صنعت نفت ابادان بهدف نظيف احرزه حسين بغلاني من ضربة جزاء.

 
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مصدر الخبر: الوفاق - خاص
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