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رقم الخبر: 208577 تاريخ النشر: كانون الأول 06, 2017 الوقت: 15:31 الاقسام: ثقافة وفن  
وزير الثقافة: إيران وأفغانستان توسعان نشاطاتهما في الطباعة والنشر

وزير الثقافة: إيران وأفغانستان توسعان نشاطاتهما في الطباعة والنشر

شدد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي عباس صالحي علی ضرورة توسيع إيران وأفغانستان نشاطاتهما المشتركة في مجال الطباعة والنشر.

وخلال لقائه وزير الإرشاد والحج والأوقاف في أفغانستان محمد فيض عثماني شدد صالحي علی المشتركات التاريخية والحضارية والثقافية بين إيران وأفغانستان مؤكداً علی العلاقات الجيدة التي تربط بين الشعبين.

واشار إلی إن الشعب الإيراني وقف إلی جانب الشعب الأفغاني سواء عندما كان في عهد الإتحاد السوفياتي السابق أو عندما أصبح في عهد طالبان.

واشار إلی أن وزارة الثقافة الإيرانية تقيم سنوياً معرض طهران الدولي للكتاب وقد قامت خلال السنوات الأربع الماضية باختيار ضيف شرف في كل عام وقد وقع الأختيار علی أفغانستان في السنة الأولی منه.

من جانبه قال وزير الإرشاد والحج والأوقاف الأفغاني فيض محمد عثماني إن لدی إيران وأفغانستان علاقات طيبة منذ القدم مشيراً إلی وجود العديد من الطلاب الأفغان الذي درسوا في إيران وأصبحوا رصيدا علميا بالنسبة لأفغانستان.

وأشار إلی إمكانية التعاون بين إيران وأفغانستان في مختلف المجالات داعياً إلی التعاون بشكل خاص في تربية وإعداد أئمة المساجد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايبنا
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