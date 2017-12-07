وخلال لقائه وزير الإرشاد والحج والأوقاف في أفغانستان محمد فيض عثماني شدد صالحي علی المشتركات التاريخية والحضارية والثقافية بين إيران وأفغانستان مؤكداً علی العلاقات الجيدة التي تربط بين الشعبين.

واشار إلی إن الشعب الإيراني وقف إلی جانب الشعب الأفغاني سواء عندما كان في عهد الإتحاد السوفياتي السابق أو عندما أصبح في عهد طالبان.

واشار إلی أن وزارة الثقافة الإيرانية تقيم سنوياً معرض طهران الدولي للكتاب وقد قامت خلال السنوات الأربع الماضية باختيار ضيف شرف في كل عام وقد وقع الأختيار علی أفغانستان في السنة الأولی منه.

من جانبه قال وزير الإرشاد والحج والأوقاف الأفغاني فيض محمد عثماني إن لدی إيران وأفغانستان علاقات طيبة منذ القدم مشيراً إلی وجود العديد من الطلاب الأفغان الذي درسوا في إيران وأصبحوا رصيدا علميا بالنسبة لأفغانستان.

وأشار إلی إمكانية التعاون بين إيران وأفغانستان في مختلف المجالات داعياً إلی التعاون بشكل خاص في تربية وإعداد أئمة المساجد.