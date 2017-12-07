تقع قرية «شاه شهيدان» على بعد 60 كيلومترا من مدينة رودبار، ويحد هذه القرية من الشمال غابات درفك ومن الجنوب مروج خضراء وغابات مغطاة بالأشجار في قرية «كلنكش خوركام» ومن الشرق «دلمان» ومن الغرب صخور «اسبهبدان» الكبيرة والمرتفعة والجميلة المنظر وجبل «درفك خوركام»،

ويوجد في هذه القرية ضريح حفيدين من احفاد الامام السجاد(ع)، كما تقع ضخرة «اسبهبدان» الجميلة والفريدة في الجهة الغربية، ويمكن مشاهد سهل كيلان من اعلى هذه الصخرة.

وفي قرية شاه شهيدان يوجد مقبرة شاه الشهداء، إمام زاديجان محمد وهادي في هذه القرية الجبلية الجميلة.

ونظرا لارتفاع للقرية، عند دخول القرية نواجه مناظر جميلة ومشهد من ديلمان وسهل جيلان.

صخرة إسبابيدان: هذه الصخرة لديها مناظر طبيعية وجميلة وفريدة من نوعها على الجانب الغربي من القرية. كما تسلق فوق هذا المنحدر، ويلاحظ جميع المناطق من سهول جيلان

شاهيد شاه هو أيضا واحد من الطرق إلى قمة درفك على ارتفاع 2730 مترا. هذا الطريق يجمع بين الجبال والمروج الخضراء والغابات المغطاة بالأشجار في واحدة من الطرق الجذابة للمتسلقين لتسلق قمة درفك.