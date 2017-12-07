  • الخميس ١٨ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الخميس , ديسمبر 07, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208574 تاريخ النشر: كانون الأول 06, 2017 الوقت: 15:34 الاقسام: رياضة  
ايران بالمرتبة 23 عالميا بتصنيف كرة السلة

ايران بالمرتبة 23 عالميا بتصنيف كرة السلة

تراجع منتخب ايران بواقع مركز واحد الى المرتبة 23 عالميا في احدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" يوم الثلاثاء.

وجاء تراجع منتخب ایران بالتصنیف بعد نتائج التصفیات الاسیویة المؤهلة لکأس العالم 2019 اثر خسارته غیر المتوقعة امام العراق.

فیما لم یطرأ تغییر في ترتیب المراکز الاربعة الاولى، حیث جاءت امیرکا واسبانیا وصربیا وفرنسا على التوالي، غیر أن  لیتوانیا حلّت خامسا بدلا عن الارجنتین.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: فارس للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2067 sec