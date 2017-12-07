تراجع منتخب ايران بواقع مركز واحد الى المرتبة 23 عالميا في احدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" يوم الثلاثاء.

وجاء تراجع منتخب ایران بالتصنیف بعد نتائج التصفیات الاسیویة المؤهلة لکأس العالم 2019 اثر خسارته غیر المتوقعة امام العراق.

فیما لم یطرأ تغییر في ترتیب المراکز الاربعة الاولى، حیث جاءت امیرکا واسبانیا وصربیا وفرنسا على التوالي، غیر أن لیتوانیا حلّت خامسا بدلا عن الارجنتین.