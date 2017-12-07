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رقم الخبر: 208572 تاريخ النشر: كانون الأول 06, 2017 الوقت: 15:34 الاقسام: رياضة  
ايران وقطر توقعان على مذكرة تفاهم للتعاون الرياضي

ايران وقطر توقعان على مذكرة تفاهم للتعاون الرياضي

تجري كل من ايران وقطر الاسبوع المقبل التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الرياضي.

وأفادت وكالة تسنيم للانباء انه من المقرر ان يتم الاسبوع المقبل التوقيع على مذكرة تفاهم بين الاتحادين الرياضي الايراني والقطري.

ومن المحتمل ان تكون هذه المذكرة حول اجراء مباريات ودية بين منتخبي البلدين وحول القضايا المتعلقة بكأس العالم 2022 في قطر.

 
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مصدر الخبر: تسنيم للانباء
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