تجري كل من ايران وقطر الاسبوع المقبل التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الرياضي.

وأفادت وكالة تسنيم للانباء انه من المقرر ان يتم الاسبوع المقبل التوقيع على مذكرة تفاهم بين الاتحادين الرياضي الايراني والقطري.

ومن المحتمل ان تكون هذه المذكرة حول اجراء مباريات ودية بين منتخبي البلدين وحول القضايا المتعلقة بكأس العالم 2022 في قطر.