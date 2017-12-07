  • الخميس ١٨ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الخميس , ديسمبر 07, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208571 تاريخ النشر: كانون الأول 06, 2017 الوقت: 15:34 الاقسام: منوعات  
طفل يؤلف كلمة مرشحة للإدراج في «أوكسفورد»!

طفل يؤلف كلمة مرشحة للإدراج في «أوكسفورد»!

ألف صبي كندي، يدعى ليفي باد، في السادسة من العمر، كلمة جديدة، وتجري حملات واسعة الانتشار الآن، لإدراجها في القواميس. إذ استخدم «ليفيدروم» بمعنى: كلمة تتحول إلى أخرى مفيدة عند قراءتها عكسياً.

أما والد ليفي، روبرت لاكي باد، فشرح عبر مقطع فيديو على قناة يوتيوب، أصل ولادة كلمة «ليفيدروم»، وقال إن ابنه بينما كان جالساً ذات يوم في المقعد الخلفي للسيارة، تنبه لوجود لافتة على الطريق، حين تقلب أحرفها تتحول كلمة مفيدة أخرى، حيث قرأ كلمة «ستوب»، أي توقف، عكسياً، ليحصل على كلمة «بوتس» : أوعية.

وسأل الصبي اللامع والديه: ماذا نسمي الكلمة التي تنقلب كلمة معبرة مختلفة لدى قراءتها عكسياً فلم يجد لديهما إجابة. وتبين بعد البحث أنه لا توجد كلمة تعبر عن ذلك بالفعل.

ويحتشد رواد عالم الإنترنت، اليوم خلف ليفي الصغير، بعد أن اقترح أحد المحررين لقواميس أكسفورد العريقة، إضافة الكلمة، شرط استعمال الناس لها لفترة من الزمن، حيث ساند متابعون عبر «تويتر» الصبي الذكي، فغردوا مشيرين إلى أنهم سيستخدمون كلمة من النوع الذي لفت إليه ليفي، يويماً، بغية أن يتحقق بعد عام من الإستعمال الدائم، وعد إدراج الكلمة في قاموس أوكسفورد.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3065 sec