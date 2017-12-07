في برلين يتم في اليوم الواحد اقتحام حوالي 32 من المنازل أو الشقق. وليست منطقة نويكولن استثناءً من هذا.

فقد حاول بعض اللصوص اقتحام متجر Auxilium-Klientenverwaltung، إلا أنهم فشلوا في ذلك.

وقد نشر الموقع الترفيهي Notes of Berlin الإعلان الذي نشرته إدارة المحل بعد الحادثة.

أظهر هذا الإعلان اللصوص كمجموعة من الحمقى، لدرجة أن إدارة المحل لم تطلق عليهم لقب (لصوص).

يبدأ الإعلان بعبارة (إلى لصوص الليلة الماضية، أيها الحمقى الفاشلون، لم تُلحقوا أي أضرار إلا بالباب الخارجي فقط، ولم تنجحوا بعد ذلك في أي شيء).

كان الإعلان عبارة عن سخرية لاذعة متعددة الفقرات من اللصوص، ابتداءً باختيار هدف السرقة، إذ لا يوجد لص (عاقل) يُقدم على سرقة متجر في نويكولن (ليس لدينا في المحل أسهم نقدية أو أشياء ثمينة، (نحن في نويكولن)، ماذا كنتم تتوقعون)؟!.

ثم جاءت بعد ذلك السخرية من المهارة اليدوية والتقنية لأصحاب هذا السطو الفاشل. لأنهم على ما يبدو حاولوا فتح باب المتجر المؤمن جيداً بمفك براغي عادي. ويوصيهم أصحاب المحل: (ابحثوا عن وظيفة أفضل من هذه، ولكن لا ننصحكم بعمل يدوي، لأنكم بهذا الغباء والفشل لن تصلحوا أبداً لهذا).

وفي حالة محاولة السرقة مرة أخرى سوف يوفر لهم أصحاب المحل نظام إنذار تصاحبه موسيقى مناسبة تُطرب آذانهم أثناء (عملهم).