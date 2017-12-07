  • الخميس ١٨ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الخميس , ديسمبر 07, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208568 تاريخ النشر: كانون الأول 06, 2017 الوقت: 15:39 الاقسام: منوعات  
أراد اللصوص اقتحام أحد المحلات فتركت لهم إدارة المحل رسالة طريفة!

أراد اللصوص اقتحام أحد المحلات فتركت لهم إدارة المحل رسالة طريفة!

في برلين يتم في اليوم الواحد اقتحام حوالي 32 من المنازل أو الشقق. وليست منطقة نويكولن استثناءً من هذا.

فقد حاول بعض اللصوص اقتحام متجر Auxilium-Klientenverwaltung، إلا أنهم فشلوا في ذلك.

وقد نشر الموقع الترفيهي Notes of Berlin الإعلان الذي نشرته إدارة المحل بعد الحادثة.

أظهر هذا الإعلان اللصوص كمجموعة من الحمقى، لدرجة أن إدارة المحل لم تطلق عليهم لقب (لصوص).

يبدأ الإعلان بعبارة (إلى لصوص الليلة الماضية، أيها الحمقى الفاشلون، لم تُلحقوا أي أضرار إلا بالباب الخارجي فقط، ولم تنجحوا بعد ذلك في أي شيء).

كان الإعلان عبارة عن سخرية لاذعة متعددة الفقرات من اللصوص، ابتداءً باختيار هدف السرقة، إذ لا يوجد لص (عاقل) يُقدم على سرقة متجر في نويكولن (ليس لدينا في المحل أسهم نقدية أو أشياء ثمينة، (نحن في نويكولن)، ماذا كنتم تتوقعون)؟!.

ثم جاءت بعد ذلك السخرية من المهارة اليدوية والتقنية لأصحاب هذا السطو الفاشل. لأنهم على ما يبدو حاولوا فتح باب المتجر المؤمن جيداً بمفك براغي عادي. ويوصيهم أصحاب المحل: (ابحثوا عن وظيفة أفضل من هذه، ولكن لا ننصحكم بعمل يدوي، لأنكم بهذا الغباء والفشل لن تصلحوا أبداً لهذا).

وفي حالة محاولة السرقة مرة أخرى سوف يوفر لهم أصحاب المحل نظام إنذار تصاحبه موسيقى مناسبة تُطرب آذانهم أثناء (عملهم).

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0655 sec