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رقم الخبر: 208566 تاريخ النشر: كانون الأول 06, 2017 الوقت: 15:39 الاقسام: منوعات  
أقوى رجل بالعالم يحمل حصاناً ويدق المسامير بيديه

أقوى رجل بالعالم يحمل حصاناً ويدق المسامير بيديه

أقوى رجل بالعالم، أو (شمشون) القرن 21 إذا أردت، في حقيبته 63 رقماً قياسياً بإستعراض القوى، واعترف له بها كتاب (غينيس) الشهير، لذلك يطلقون على Dmitry Khaladzhi لقب (هرقل) في أوكرانيا، حيث ولد قبل 38 سنة.

نراه حاملاً على كتفيه حصاناً، راح يتمشى به، وفي مشهد آخر يحمل ما يشبه عموداً كهربائياً من الخشب، ثم راحوا يكسرونه على ظهره.

دميتري، القادر على حمل 410 كيلوغرامات من الأثقال على ظهره، عانى حين كان طفلاً عمره 4 سنوات، من حروق ماء مغلي انسكب عليه بالكامل، وكادت تقتله، بحسب الوارد في سيرته المتضمنة أنه لازم الفراش لعامين، خضع خلالهما لسبع عمليات جراحية، ثم استعاد بعدها قدرته على المشي من جديد.

وعندما شب دميتري، اشتغل بلقب (هرقل) في سيرك شهير بأوكرانيا، كما قام بدور البطولة في فيلم أنتجوه عن أوكراني آخر، اسمه Firtsak Ivan Fedorovych الراحل في 1970 بعمر 71 سنة، واشتهر بقوته الخارقة في بدايات القرن العشرين

أما دميتري، فيتميز عن فيرتساك، بتنوع استعراضه لقوته، وهو ما نجده في عدد من الفيديوهات (اليوتيوبية) الأخرى، حيث يظهر متحملاً عبور السيارات على جسمه، أو حاملاً الأثقال على ظهره، أو متعاملاً مع السيارات ورفعها، كأنها لعبة بين يديه.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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