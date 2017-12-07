سخرنا بالأمس من وسائل الإعلام «المسعودة» حين استبدلت كل مصطلحاتها وخطها الإعلامي فيما يتعلق بالحرب والعدوان على اليمن خلال دقائق.. كانت تقول المخلوع صالح.. راحت تقول الرئيس اليمني السابق أو الراحل او الشهيد أو الزعيم اليمني علي عبدالله الصالح..

يا عيني والله أنتم مش فارقة معاكم سواء كان الزلمه (قد مات شهيداً ياولدي) او مات من الخيانة سواء كان عبدالله الصالح أُم عبدالله الطالح.. إيش يكون فهو كالح مالح وشالح كمان!! شالح إيه؟! الزلمه كان حاضر يشلح كل حاجة حسب الطلب ومقدار الدفع..

أما بالنسبة للقوات التابعة للرئيس المنتحر والقائد «المخوار» فالقنوات ووسائل الإعلام «السعدنية» كانت تسميها مليشيا المخلوع.. وإيش تكون؟! هي كمان مخلوعة.. وفي رمشة عين تصبح مشروعة.. وكلمتها مسموعة.. يا للروعة.. وتمشي زي الدلوعة.. طبعاً لا أحد ينافس الراحلة شادية على لقب الدلوعة رغم أننا رحنا نسمع ونشوف اليومين دول عجايب.. راحت الكثير من البنات والنسوان تسمي نفسها فلانة الدلوعة على مواقع التواصل!! وعندما تسأل عنها يقولون لك يا زلمه هذه رعناء مش دلوعة!! تلعب كورة مع الأولاد وتصرخ عليهم «لا تشوتوا على الوجه»!!..

المهم أحبتي نعود لأصل الموضوع.. إذا كنتم متسامحين مع وسائل الإعلام التابعة للسعودية أو الدائرة في نفس الفلك وتقولون أنها بإختصار فضائيات «بعرانية» مستعدة للرقص أو اللطم حسب الأوامر من طويل العمر.. طيّب إيش تقولون عن الأقلام والألسن التي تصنفونها على أنها محترمة؟!..

كثيرة هي الأصوات والأفلام التي أطلت علينا خلال اليوم الأول من خيانة المقبور علي عبدالله صالح -أنا أكتبها بدون ألف لام التعريف- ضد أنصار الله وانسياقه وراء دول العدوان.. سيطر صالح على العاصمة!! وآخر يقول «تحررت صنعاء من الهيمنة الإيرانية»!! والغريب أن كاتباً في صحيفة محترمة مثل «رأي اليوم» يقول أنظروا كيف انتصرت الخبرة والحنكة والحكمة والتجرية والعقل -يقصد صالح- على العواطف والتخبط والإرتجال والجهل والتخلف -يقصد الحوثيين- «لقد حسم القائد المحنك الأمر في سويعات» يقصد صالح..

بالله عليكم.. نحن نعرف «السعادنة» متقلبون حسب الأوامر ولا يعيرون أي اهتمام أو احترام للمشاهد أو القارئ فماذا عنكم أنتم أيّها «المحترمون» عندما انكشفت الآن الأمور وانجلى الغبار؟! هل من «محترم» يعتذر لليمنيين ويقول كلمة حق؟!.. ياشعب الابطال ان مؤامرة كبرى حيكت ضدكم لمدة ست شهور فقضيتم عليها وقبرتم (سامريها) بست ساعات فما اروعكم وما اعظمكم يايمنيين.