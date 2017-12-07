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رقم الخبر: 208563 تاريخ النشر: كانون الأول 06, 2017 الوقت: 15:39 الاقسام: رياضة  
ترقب في الكويت قبل قرار الفيفا برفع الإيقاف

ترقب في الكويت قبل قرار الفيفا برفع الإيقاف

تترقب الأوساط الرياضية في الكويت، قرارًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بشأن رفع الإيقاف المفروض على الرياضة الكويتية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015

وكانت أنباء غير رسمية قد انتشرت بقرار يقضي برفع الإيقاف، على أن تقدم الكويت تعهدا بتوافق القوانين الخاصة بها مع المنظمات الدولية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي فرحة غامرة للاعبي الأزرق، حيث دون العديد منهم مقاطع فيديو لمقتطفات سابقة لانتصارات المنتخب لاسيما في بطولات الخليج الفارسي للدول العربية.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من المسؤولين في الكويت عن صحة الأنباء المتواترة، إلا أن الفترة الماضية، باستثناء إشارة من وزير الشباب الكويتي قال فيها إن غدًا لناظره لقريب.

وتعيش جماهير الكويت على أمل عودة النشاط واستضافة بطولة الخليج الفارسي للدول العربية لتعويض ما فات بعد أن ابتعد الأزرق عن منافسات كأس آسيا، وتصفيات كأس العالم المقرر في روسيا 2018.

جدير بالذكر أن ترتيب الكويت في التصنيف الدولي بين المنتخبات تراجع كثيرا، وهو ما أزعج محبي الأزرق الذي كان يتصدر المشهد في آسيا في حقبتي السبعينيات والثمانينيات.  

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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