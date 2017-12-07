الرياضي والهومنتمن يواصلان صدارة دوري السلة اللبناني‎ واصل الرياضي بيروت حامل اللقب ووصيفه الهومنتمن تصدرهما للدوري اللبناني لكرة السلة بفوزهما على بيبلوس والمتحد على الترتيب قبل القمة التي ستجمع بينهما يوم السبت المقبل في ختام مرحلة الذهاب.