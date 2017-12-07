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|رقم الخبر: 208561
|تاريخ النشر: كانون الأول 06, 2017
|الوقت: 15:39
|الاقسام: رياضة
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الرياضي والهومنتمن يواصلان صدارة دوري السلة اللبناني
واصل الرياضي بيروت حامل اللقب ووصيفه الهومنتمن تصدرهما للدوري اللبناني لكرة السلة بفوزهما على بيبلوس والمتحد على الترتيب قبل القمة التي ستجمع بينهما يوم السبت المقبل في ختام مرحلة الذهاب.
ورفع الرياضي والهومنتمن رصيدهما إلى 22 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الشانفيل الذي سيلعب مع بيروت يوم الجمعة.
ولم يجد الرياضي صعوبة كبيرة ليكتسح ضيفه بيبلوس المتعثر 106-79 في افتتاح المرحلة الثامنة الثلاثاء.
وعانى الهومنتمن كثيرا قبل أن يفوز 81-74 على مضيفه المتحد الذي مني بخسارته الرابعة.
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