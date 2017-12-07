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رقم الخبر: 208561 تاريخ النشر: كانون الأول 06, 2017 الوقت: 15:39 الاقسام: رياضة  
الرياضي والهومنتمن يواصلان صدارة دوري السلة اللبناني‎

الرياضي والهومنتمن يواصلان صدارة دوري السلة اللبناني‎

واصل الرياضي بيروت حامل اللقب ووصيفه الهومنتمن تصدرهما للدوري اللبناني لكرة السلة بفوزهما على بيبلوس والمتحد على الترتيب قبل القمة التي ستجمع بينهما يوم السبت المقبل في ختام مرحلة الذهاب.

ورفع الرياضي والهومنتمن رصيدهما إلى 22 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الشانفيل الذي سيلعب مع بيروت يوم الجمعة.

ولم يجد الرياضي صعوبة كبيرة ليكتسح ضيفه بيبلوس المتعثر 106-79 في افتتاح المرحلة الثامنة الثلاثاء.

وعانى الهومنتمن كثيرا قبل أن يفوز 81-74 على مضيفه المتحد الذي مني بخسارته الرابعة.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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