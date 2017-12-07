ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مساء الثلاثاء أن العقوبات الأولمبية التي فرضت بحق روسيا، لن تؤثر على بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم، التي تحتضنها 11 مدينة روسية.

وأوضح الفيفا أن المونديال لن يتأثر بأي شكل بعقوبة الإيقاف عن العمل الأولمبي مدى الحياة، المفروضة على فيتالي موتكو رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2018.

وذكر الفيفا في بيان أن "الفيفا علم بقرارات اللجنة الأولمبية الدولية المتعلقة بمشاركة الرياضيين الروس في الأولمبياد الشتوي المقبل.. وهذه القرارات لن يكون لها تأثير على استعدادات روسيا لاستضافة كأس العالم 2018 ، حيث سنواصل العمل من أجل تقديم أفضل ما يمكن للبطولة".

وفرضت اللجنة الأولمبية الدولية الإيقاف على اللجنة الأولمبية الروسية خلال اجتماعها بمدينة لوزان السويسرية،

إثر القضية الخاصة بادعاءات الانتشار الممنهج والمدعوم من قبل الدولة للمنشطات بين الرياضيين الروس والتلاعب بعينات سحبت خلال أولمبياد سوتشي 2014 الشتوي للتستر على حالات تعاطي منشطات.

لكن اللجنة سمحت بمشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد بيونجتشانج 2018، المقرر في شباط/فبراير المقبل، بشروط محددة، وكرياضيين مستقلين دون رفع العلم الروسي أو ترديد النشيد الروسي، وإنما سيحل مكانهما العلم والنشيد الأولمبيان.

وفرضت اللجنة عقوبة الإيقاف عن العمل الأولمبي مدى الحياة على موتكو، نائب رئيس الوزراء الروسي الذي كان وزيرا للرياضة في 2014، ويرأس حاليا اللجنة المنظمة لمونديال 2018.

ونفى موتكو الذي كان عضوا بمجلس الفيفا حتى آيار/مايو الماضي، قبل حفل قرعة مونديال 2018 يوم الجمعة الماضي، وجود نظام ممنهج لانتشار المنشطات في روسيا.

وشدد الفيفا على أنه يتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بإجراءات مكافحة المنشطات "بجدية شديدة"، وأنه بدأ تحقيقات بشأن الادعاءات التي شملها تقرير ريتشارد مكلارين، المحقق المكلف من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).

وذكر الفيفا أنه "في حالة توفر أدلة كافية على انتهاك أي من قواعد مكافحة المنشطات من جانب أي لاعب فإن الفيفا سيفرض العقوبة المناسبة".

وأكد الفيفا أيضا من جديد أن العينات التي ستجمع خلال كأس العالم، سيجرى تحليلها في المعامل المعتمدة لدى (وادا) خارج روسيا.