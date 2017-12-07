رد بايرن ميونيخ اعتباره بتحقيق فوز معنوي على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بثلاثة أهداف مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أليانز أرينا"، بختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف البايرن كل من روبيرت ليفاندوفسكي (8) وكورينتين توليسو هدفين (37) و(69)، فيما سجل كليان مبابي هدف سان جيرمان الوحيد (50).

وتساوى الفريقان في النقاط برصيد 15 نقطة، إلا أن فوز باريس في جولة الذهاب بثلاثية نظيفة ضمن له احتلال صدارة المجموعة الثانية.

وفي المباراة الثانية لنفس المجموعة فاز اندرلخت البلجيكي على ضيفه سيلتيك الاسكتلندي 1 / صفر.

من جهة ثانية فقد تشيلسي صدارة المجموعة الثالثة بعدما تعادل على أرضه مع أتلتيكو مدريد 1-1 مساء الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

سجل ساؤول هدف أتلتيكو في الدقيقة 56، وحقق تشيلسي التعادل عبر هدف عكسي من مدافع أتلتيكو ستيفان سافيتش في الدقيقة 75.

وبهذا التعادل احتل أتلتيكو المركز الثالث بالمجموعة برصيد 7 نقاط ليتحوّل إلى مسابقة الدوري الأوروبي مقابل 11 نقطة لكل من تشيلسي الذي ضمن بلوغ ثمن النهائي في وقت سابق وروما الذي تأهل بصفته متصدرا للمجموعة بفارق المواجهات المباشرة مع الفريق الإنجليزي إثر فوزه في التوقيت نفسه على كارباكا الأذري 1-0.

وفيما يلي نتائج بقية المباريات:

بنفيكا صفر – بازل 2

مانشستر يونايتد 2 – سسكا موسكو 1

برشلونة 2 – سبورتينج لشبونة صفر

اولمبياكوس صفر – يوفنتوس 2