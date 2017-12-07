توج المنتخب الوطني الایراني لرفع الاثقال للمرة الاولى في تاریخه ببطولة العالم التي جرت منافساتها في آناهایم بلوس انجلس في امیركا.

وحصدت ایران 5 میدالیات ذهبیة و4 فضیة و5 برونزیة لتتوج ببطولة العالم لرفع الاثقال 2017 بحصولها على 509 نقاط.

وفي منافسات الیوم الاخیر التي جرت في وزن فوق 105 كغم حصل الرباع الایراني سعید علي حسیني على المیدالیة البرونزیة في الخطف برفعه 203 كغم والمیدالیة البرونزیة ایضا في النتر برفعه 251 كغم والمیدالیة الفضیة في المجموع 454 كغم.

اما الرباع الایراني الاخر بهداد سلیمي الحائز على ذهبیتین وفضیة واحدة عالمیا وذهبیة اولمبیاد لندن 2012، فقد حصل على الفضیة في الخطف برفعه 211 ولم یفلح في رفع 216 كغم، وحصل سلیمي على البرونزیة في النتر برفعه 242 كغم والبرونزیة في المجموع 453 كغم.

ولم یحالف الحظ سلیمي اذ انه رفع في محاولته الاولى في النتر 241 كغم واحتسب من قبل الحكام الثلاثة ولكن تدخلت هیئة الجوري (المراقبة) والغت ذلك بداعي حصول خطأ كما انه رفع في محاولته الثالثة 252 كغم واحتسبها الحكام الثلاثة الا ان هیئة الجوري تدخلت مرة اخرى والغت ذلك بداعي حصول خطأ في الرفعة.

یذكر ان هذا الامر حصل للرباع سلیمي في بطولة اولمبیاد ریو 2016 في البرازیل ایضا.

ونال المیدالیات الذهبیة الثلاث لهذا الوزن الرباع الجیورجی البارع لاشا كالاخادزة اذ رفع 220 كغم في الخطف كاسرا الرقم العالمي السابق بمقدار 3 كغم ورفع في النتر 257 كغم لصبح المجموع 477 كغم.

وفي منافسات الاوزان الاخرى التي جرت خلال الایام الماضیة حصل بطل العالم والاولمبیاد كیانوش رستمي على المیدالیة الفضیة في الخطف لوزن 85 كغم.

وفي وزن 94 كغم حصد بطل اولمبیاد ریو 2017 سهراب مرادي المیدالیات الذهبیة الثلاث للخطف والنتر والمجموع.

وفي وزن 94 كغم ایضا حصل ایوب موسوي على برونزیتي النتر والمجموع، وفي وزن 105 كغم تقلد علي هاشمي ذهبیتي الخطف والمجموع وبرونزیة النتر.

وحل كل من علي میري وعلي رضا سلیماني في المركز السابع في وزني 85 و 105 كغم على التوالي.

وفي الاجمال حصلت ایران على 5 میدالیات ذهبیة و 4 فضیة و 5 برونزیة وبمجموع 509 نقاط.

وكانت افضل نتیجة لایران في النسخ السابقة لبطولة العالم لرفع الاثقال هي المركز الثالث في بطولتي عامي 2011 في فرنسا و2013 في بولندا.

هذا وهنأ بهذه المناسبة كل من رئيس الجمهورية ووزير الرياضة والشباب ورئيس المجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني وكذلك اللجنة الاولمبية الايرانية هنأوا الشعب الايراني والوسط الرياضي بهذا الانجاز التاريخي لايران.